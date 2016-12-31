أنقرة تتهم دولا بمحاولة تخريب الهدنة بسوريا

قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيق إنه لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، متهما “بعض الدول بالقيام بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق”.

وبدأ أمس الجمعة 30 ديسمبر/أول، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل معارضة، تمهيدا لعقد مباحثات سلام في عاصمة كازاخستان “أستانا”، خلال الأيام المقبلة.

هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد اتهم أيضا من جانبه أمس الجمعة، دولا ومجموعات، لم يذكر أسماءها، بالسعي لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، لتأزيم الوضع في سوريا، مؤكدا أن بلاده تدرك ذلك جيدا.

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده لم تكن من الجهات التي تؤيد الحل العسكري في سوريا، وإنما الحل السياسي، مشدداً أنه “لا توجد جهة دافعت عن وحدة التراب السوري أكثر من تركيا”.

هذا ودعت روسيا أمس الجمعة شركاءها في مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في إستانا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

