بوشكوف حول موقف “أحرار الشام”: اللعبة القذرة حول سوريا لم تنته بعد

أعلن السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم السبت، أن ميليشيا “أحرار الشام” رفض المصالحة تحت تأثير القوى المعادية لعملية السلام في سوريا.

وكتب بوشكوف على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحت تأثير القوى والدول المعادية لعملية السلام في سوريا، عارضت مجموعة “أحرار الشام” الهدنة، اللعبة القذرة حول سوريا لم تنته بعد”.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لوقف النار وبدء مفاوضات التسوية. وقال إنه تم توقيع ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لوقف النار على أراضي الجمهورية العربية السورية. الوثيقة الثانية عبارة عن إجراءات لمراقبة وقف إطلاق النار. والوثيقة الثالثة — إعلان الاستعداد لبدء المفاوضات السلمية للتسوية السورية”.

ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً، من ليلة يوم الجمعة الموافق لـ30 كانون الأول/ ديسمبر، ويستثني هذا الاتفاق تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين، والمجموعات المرتبطة بهما. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن اتفاقية الهدنة تشمل تنظيمات “فيلق الشام”، و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”.

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