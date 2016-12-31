للمرة الاولى.. قادة المسلحين: الحل السياسي هو الحل الوحيد

31 ديسمبر, 2016 - 11:57 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
للمرة الاولى.. قادة المسلحين: الحل السياسي هو الحل الوحيد

أعلنت مجموعة من قادة الميليشيات المسلحة، عن تأييدها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه أمس في 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وأصدر قادة الميليشيات بيانا، أكدوا فيه على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وتمسكهم بوجود جمهورية سورية مستقلة.

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وشدد الموقعون على البيان، على أنه لا يوجد أي حل للأزمة السورية سوى الحل السياسي، مؤكدين التزامهم بتشكيل وفد يجمع كافة الفصائل المعارضة، لخوض مفاوضات الحل السياسي.

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وفوضت الفصائل كل من أسامة إبراهيم معترماوي، ومظفر سراس، لاختيار كافة أفراد الوفد المفاوض قبل يوم 17 يناير/ كانون الثاني، الذي سيبدأ العمل بمجرد تشكيله مع وفد مفاوضات الجهة الأخرى.

المصدر: رصد الحدث نيوز
31 ديسمبر, 2016

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