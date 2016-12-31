للمرة الاولى.. قادة المسلحين: الحل السياسي هو الحل الوحيد

أعلنت مجموعة من قادة الميليشيات المسلحة، عن تأييدها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه أمس في 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وأصدر قادة الميليشيات بيانا، أكدوا فيه على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وتمسكهم بوجود جمهورية سورية مستقلة.

وشدد الموقعون على البيان، على أنه لا يوجد أي حل للأزمة السورية سوى الحل السياسي، مؤكدين التزامهم بتشكيل وفد يجمع كافة الفصائل المعارضة، لخوض مفاوضات الحل السياسي.

وفوضت الفصائل كل من أسامة إبراهيم معترماوي، ومظفر سراس، لاختيار كافة أفراد الوفد المفاوض قبل يوم 17 يناير/ كانون الثاني، الذي سيبدأ العمل بمجرد تشكيله مع وفد مفاوضات الجهة الأخرى.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

