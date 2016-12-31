صحيفة غربية: توقف الدعم الخارجي للاطاحة بالاسد

ونبّه التقرير الى غياب الولايات المتحدة عن المحادثات الأخيرة التي مهّدت للاتفاق والتي تضمّنت كل من روسيا وإيران وتركيا، كما نقل عن المحلّلين أن عدم مشاركة واشنطن يعزّز فرص التوصل الى اتفاق و يعني أيضًا انتصارًا “قصير الاجل” (على حد تعبير التقرير) لمصلحة الأسد و موسكو.

التقرير نقل عن الخبير الأميركي المعروف المختصّ بالشأن السوري Joshua Landis أن غياب الولايات المتحدة مهم لأنه ساهم في نجاح التوصل الى الهدنة الاخيرة.

وأضاف Landis بحسب التقرير أن الإصرار الأميركي على “ضرورة رحيل” الرئيس السوري يجعل واشنطن لاعبة غير مناسبة في المفاوضات.. من خلال ممارسة الصمت و عدم المشاركة بالمفاوضات، فإن واشنطن تسمح بانتصار الاسد و روسيا”.

وأشار التقرير الى أن الهدنة لن تشمل وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل “داعش” في الشمال السوري، ونقل عن المتحدث باسم ما يسمى “الجيش الحر” الذي تدعمه تركيا المدعو أسامة أبو زيد أن حزب الشعب الديمقراطي (و هو حزب كردي سوري) لن يشارك في المحادثات المقررة في كازخستان.

ونبّه التقرير من أن إقصاء الأكراد قد يعني استمرار المواجهات بين الجماعات التي تدعمها تركيا من جهة، ووحدات حماية الشعب التي تدعمها اميركا من جهة. ولفت الى وجود عناصر من القوات الخاصة الأميركية في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية بينما تندفع نحو معقل “داعش” في الرقة.

كما نقل التقرير عن الخبير الأميركي أن تركيا توجه رسالة الى المسحلين بأنها ستغلق حدودها وأن العالم سيتخلّى عن المساعي العسكرية الهادفة الى الاطاحة بالرئيس الاسد، مشيرًا الى أن ذلك قد يسهّل التوصل الى حل سياسي يؤيده الاسد والجانب الروسي