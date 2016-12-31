مغيط ويوسف: توجهوا الى قصر بعبدا

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون كلا من نظام مغيط، شقيق المعاون اول المخطوف ابراهيم مغيط، وحسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف، للتوجه الى قصر بعبدا، لاستكمال ترتيبات لقاء اهالي العسكريين مع الرئيس عون .

وكان حسين يوسف، قد أعلن في حديث الى برنامج نهاركم سعيد ان الاهالي طلبوا موعدا من الرئيس ميشال عون للقائه ولم يحدد لهم حتى الساعة اي موعد ، لافتا الى أن الاهالي لن يترددوا بان يطرقوا باب اي وزير للوصول الى خواتيم في هذا الملف.

ولاحقا رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول عبر برنامج نهاركم سعيد ، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد للاهالي للقاء عون بعد الاعياد.

وطالب كل من نظام مغيط وحسين يوسف بتشكيل خلية ازمة لمتابعة قضية اختطاف العسكريين على يد داعش “كضمانة لعدم العرقلة”، ودعيا لاطلاق يد اللواء عباس ابراهيم واعطائه كامل الصلاحية له حتى يصل الملف الى خواتيم سعيدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

