الجبهات السورية تستريح.. أما قسد والحر فلديهما وجهة نظر اخرى

مع دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية يومه الثاني ساد الهدوء والترقب كل الجبهات السورية التي تأخذ استراحة مقاتل يأمل أن تتوقف الحرب ويعود السوريون الى سابق اجوائهم المعتادة من الفرح والامان.

اقتصرت عمليات الجيش السوري العسكرية على تنظيمي داعش والنصرة حيث استهدف الجيش بالقصف الصاروخي مواقع جبهة النصرة في بسيمة بالتزامن مع عدة طلعات لسلاح الجو الحربي والمروحي استهدفت عشرات المواقع لمسلحي النصرة في قرى وادي بردى.

كما قصف الطيران الحربي أهدافاً لداعش في الشنداخية الجنوبية ومسعدة ومزين البقرفيما حيث تستمر المعارك بين الجيش وتنظيم داعش في عدة محاور من الريف الشرقي لحمص.

الى ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 9 أشخاص أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش لمنع خروج أي شخص من المدينة.

وفي سياق متصل امهل تنظيم داعش سكان قرية “المشرفة” غرب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي 24 ساعة لإخلاء القرية لاعتبارها “منطقة عسكرية”.

وكان “لقوات سوريا الديمقراطية” عدة اشتباكات بعضها مع تنظيم داعش عند أطراف بلدة “تل السمن” في ريف الرقة الشمالي، والبعض الاخر مع ميليشيا الجيش الحر حيث استهدفت مواقع الحر المنضوي ضمن “درع الفرات” في قريتي “مرعناز” و “كلجبرين” في ريف حلب الشمالي.

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