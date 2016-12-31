كيف سيكون حال الطقس في الايام القادمة

الحالة العامة: منخفض جوّي متمركز فوق اليونان يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم مع رياح ناشطة وأمطار تكون غزيرة أحيانا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة تتساقط معها الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج بدءًا من بعد الظهر حيث نشهد إنفراجات واسعة.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم ودرجات حرارة صباحية باردة حيث نحذر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة صباحاً، يتحول خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع

1100م وما فوق تشتد غزارة الامطار والثلوج مساءً مع احتمال حدوث برق ورعد، يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى حدود 1000م ليلاً.