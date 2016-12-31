بالوثائق: الميليشيات المسلحة تدعي الخديعة بما يخص الهدنة.. وتهدد

ادعت الميليشيات الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار ان الجيش السوري قد خرق الهدنة باستهدافه لمواقع جبهة النصرة في وادي بردى مهددة بالغاء الهدنة.

حيث قالت الميليشيات ان الوثيقة التي وقعت عليها تختلف عن النسخة التي وقعت عليها الدولة السورية خصوصا وانها “الوثيقة الخاصة بالميليشيات” لا تستثني تنظيم جبهة النصرة من الاتفاق.

وفي بيان رسمي، قال 11 فصيلا إنهم وقعوا على وثيقة تتضمن عدم استثناء أي فصيل أو منطقة من وقف إطلاق النار، على أن توقع الدولة السورية وثيقة مماثلة تماما، لكنهم فوجئوا بتفسيرات متتالية من مسوؤلين روس تناقض ما اتفق عليه وما جاءت به الوثيقة الموقعة من قبل الفصائل، التي فوجئت أيضا بأن الوثيقة التي وقعتها الدولة السورية تختلف عن نسخة الفصائل بحسب البيان.

الجدير ذكره ان الميليشيات المسلحة قد قامت بخرق الهدنة في حي جوبر بدمشق حيث استهدفت نقطة للجيش السوري ماادى لاستشهاد جندي ومدني كان متواجدا في المكان.

الجدير ذكره ايضا ان جبهة النصرة التي ادعوا موافقتها على الاتفاق اعلنت انها ضده منذ البداية ولم توقف عملياتها الاجرامية في اي مكان تتواجد فيه خصوصا في وادي بردى.

كما تداولت التنسيقيات صورا قالوا انها لنسختي الدولة السورية والميليشيات المسلحة من نص الاتفاق:

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