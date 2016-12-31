مسؤول إيراني: سورية تواجه الإرهابيين منعا لمخططات التقسيم والتفتيت في المنطقة

أكد مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن سورية وحلفاءها يواجهون الإرهابيين وداعميهم حفاظا على وحدة التراب السوري ومنعا لمخططات التقسيم والتفتيت التي تستهدفها.

وأشار شريف في حديث لوكالة تسنيم الإيرانية إلى الدور الذي يلعبه نظام بني سعود ومشيخة قطر في دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والإساءة للشعب السوري موضحا أن هذا الشعب لن يسمح لهؤلاء المسيئين بأن يكون لهم دور في الحديث عن مستقبل بلاده.

ولفت شريف إلى أن سياسات إيران وروسيا تقوم وبشكل واضح على أساس الحفاظ على وحدة تراب سورية وشعبها وحماية سيادتها واستقلالها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

