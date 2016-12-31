مجزرة جديدة في الرقة.. التحالف الدولي “بطلها”

استشهد سبعة مدنيين وأصيب أكثر من 22 أخرين، في عدوان جديد نفذته طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، على بلدة دبسي عفنان/ 70 كم غرب مدينة الرقة / في شمال سورية.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة/ 50 كم غرب الرقة/، إن سبعة أشخاص قتلوا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 22 آخرين بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة حرجة، جراء قصف لطائرات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن المنازل التي تعرضت للقصف هي منازل مدنية وليست مقاراً لتنظيم “داعش”.

وفي ريف حلب، قالت مصادر إعلامية إن القيادي في تنظيم داعش “أبو حسين التونسي” قتل مع 4 من مرافقيه بغارة جوية على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مساء الخميس.

و”التونسي”، يُعتبر من أبرز المسؤولين في التنظيم، حيث كان يشغل منصب “أمير ولاية الرقة” قبل أن يأتي إلى مدينة الباب للإشراف على المعارك الدائرة على أطراف المدينة.

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