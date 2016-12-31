موغيريني تعلن ترحيب الاتحاد الأوروبي بإعلان وقف الأعمال القتالية في سورية

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ترحيب الاتحاد بإعلان وقف الأعمال القتالية في سورية ونوايا إجراء محادثات في أستانا بهدف دفع عملية الحل السياسي للأزمة.

وقالت موغيريني في تصريحات صحفية اليوم:” إن الاتحاد الأوروبي من بين هؤلاء الذين دعوا إلى وقف جديد للأعمال القتالية في سورية وفي هذا السياق يلقى الإعلان عن اتفاق وقف الأعمال القتالية عشية عيد رأس السنة ترحيبا من قبلنا” .

ورأت موغيريني أن ” النقطة الأكثر أهمية هي تطبيق الاتفاق بالكامل من قبل جميع الأطراف لأن ذلك قد يفتح بشكل كامل الوصول الإنساني إلى الناس المحتاجين ويتيح تجديد الحوار بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة في الإطار الذي يحدده مجلس الأمن الدولي”.

وأضافت موغيريني.. ” في هذا السياق نرحب بأي خطوة مرحلية تم اتخاذها بدعم من أطراف معنية دولية أخرى بما في ذلك الاجتماع المعلن في أستانا لكونه شاملا وهادفا إلى التحضير لاستئناف مثمر وذي معنى للحوار السوري في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وبدأ منتصف الليلة الماضية سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى يستثنى تنظيمى داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما فى جميع أراضى الجمهورية العربية السورية تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

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