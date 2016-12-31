شتاينماير: اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية إشارة مشجعة

رحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتير شتاينماير باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية.

واعتبر شتاينماير في مقابلة مع صحيفة باساور نوييه بريسيه الألمانية أن اتفاق وقف الأعمال القتالية “يشكل إشارة مشجعة تبعث على الأمل” وقال “لكن علينا رغم جميع الآمال أن نظل متيقظين”.

وأضاف الوزير الألماني إن “الأيام القريبة فقط ستظهر مدى تطبيق الاتفاق”.

وبدأ منتصف الليلة الماضية سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثنى تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

