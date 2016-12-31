الحكومة الإسبانية ترحب باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية

رحبت الحكومة الإسبانية باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم إن “من الضروري ألا يؤثر قرار وقف الأعمال القتالية على محاربة الجماعات الإرهابية التي تتضمنها قائمة الأمم المتحدة” مشيرة إلى ان الحكومة الإسبانية “ركزت اهتمامها في مجلس الأمن بشكل خاص على الجوانب الإنسانية للأزمة”.

وأضاف البيان.. إن “الحكومة الإسبانية تأمل في أن يساعد قرار وقف الأعمال القتالية على إنقاذ الأرواح وخلق ظروف أفضل لرعاية الجرحى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء الأراضي السورية وأن يكون بمثابة خطوة إيجابية للتقدم نحو حل سياسي بحيث تحترم فيه وحدة وسلامة الأراضي السورية وفقا لمعايير بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وبدأ منتصف الليلة الماضية سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثنى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

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