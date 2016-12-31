أعلن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف أن صادرات روسيا من الحبوب في العام الزراعي الجاري ستبلغ نحو 40 مليون طن.

وقال تكاتشوف في تصريح اليوم:” إن إنتاج الحبوب في روسيا سجل مستوى قياسيا جديدا إذ بلغ في العام 2016 نحو 119 مليون طن ما يعني أن آفاق التصدير سترتفع إلى 40 مليون طن”.

وأضاف تكاتشوف.. ” إن روسيا في العام 2016 استعادت مرتبة الصدارة كأكبر مصدر للحبوب حيث تجاوزت الولايات المتحدة وكندا”.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء الروسية للعام 2016 إلى أن روسيا حصدت1ر119 مليون طن من الحبوب مقابل 8ر104 مليون طن في العام 2015 منها 2ر73 مليون طن من القمح.

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