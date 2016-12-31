زاخاروفا: الديمقراطيون ينتقمون من ترامب

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن قرارت فريق الحزب الديمقراطي الأخيرة تدل على محاولات الانتقام من دونالد ترامب لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

تصريح زاخاروفا هذا جاء في أثناء مقابلتها مع وكالة “نوفوستي” الروسية، حيث قالت: “بصراحة.. هناك شعور بأن فريق الديمقراطيين (فريق أوباما) يحاول الانتقام منترامب لفوزه، وذلك عن طريق اتخاذ القرارات السخيفة قبل شهر من مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب”.

وضربت الدبلوماسية الروسية مثالا على ذلك بالقرار الأخير للإدارة الأمريكية بشأن تزويد المعارضة المسلحة السورية بأسلحة نوعية.

وبحسب زاخاروفا فإن الإدارة الأمريكية الحالية لا تترك فرصة إلا وتحاول فيها الإساءة للعلاقات الروسية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن باراك أوباما وقع مؤخرا على قانون يقضي بتوريد منظومات محمولة مضادة للطائرات إلى مجموعات في المعارضة السورية، فيما ألغى أوباما في شهر ديسمبر/كانون الأول القيود الخاصة بتوريد الأسلحة والمعدات القتالية إلى حلفاء واشنطن في مكافحة الإرهاب بسوريا.

بالإضافة إلى ذلك فرضت واشنطن يوم 29 ديسمبر/كانون الأول عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية. إلى جانب ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأمريكية، وذلك على خلفية مزاعم بشأن “تدخل روسي” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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