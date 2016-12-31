إبراهيم: وسيط لبناني جديد يعمل في ملف لمخطوفين

كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن “وسيط لبناني جديد وجدي يقوم بعمل شاق في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش”، وأمل أن “يحقق شيئًا ما قياسًا بحجم ما يبذله من جهد وما يكلف به من مهمات، لأن هذا الملف لن يترك حتى نصل إلى خواتيمه التي نريدها”.

وتناول في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للارسال”، ما آل اليه ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، وقال: “بداية لا بد من توجيه التهنئة بالعام الجديد، مع الأمل في ان يحمل حلا لهذا الملف المعقد جدا. من المؤكد اننا مصرون على انهائه كما نتمنى، مع العلم انني اعد اهاليهم وهم يعرفون ان هذا الملف غير متروك حتى الوصول الى خواتيمه، وقد طال الوقت الذي بات عنصرا ضاغطا على الجميع علينا وعليهم، وان شاء الله سنصل الى الخواتيم المقبولة منا”.

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