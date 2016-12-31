بوشكوف : اللعبة القذرة حول سوريا لم تنته بعد

أعلن السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، أن تنظيم “أحرار الشام” السوري المعارض رفض المصالحة تحت تأثير القوى المعادية لعملية السلام في سوريا.

وكتب بوشكوف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحت تأثير القوى والدول المعادية لعملية السلام في سوريا، عارضت مجموعة “أحرار الشام” الهدنة. اللعبة القذرة حول سوريا لم تنته بعد”.

وكان الرئيس الروسي، أعلن يوم الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات التسوية. وقال إنه تم توقيع 3 وثائق، الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لوقف إطلاق النار على أراضي الجمهورية العربية السورية، والثانية عبارة عن إجراءات لمراقبة وقف إطلاق النار، والوثيقة الثالثة، إعلان الاستعداد لبدء المفاوضات السلمية للتسوية السورية”.

ودخل هذا الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، ويستثني هذا الاتفاق تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن اتفاقية الهدنة تشمل تنظيمات “فيلق الشام”، و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

