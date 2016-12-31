ام تقتل رضيعها بالخطأ

لقي رضيع عمره سبعة أشهر مصرعه، بعد أن صدمته والدته عن طريق الخطأ أثناء رجوعها بسيارتها ذات الدفع الرباعي للخلف، وذلك عقب حضورها مأتمًا بكنيسة في أستراليا.

وذكرت الشرطة الأسترالية في مقاطعة كوينسلاند شرق البلاد، بأن “الأم لم تلاحظ العربة التي كانت قد وضعت ابنها فيها وأنها صدمتها أثناء رجوعها للخلف قرب الكنيسة”، مشيرة إلى أن “أم الطفل هرعت به إلى أقرب مستشفى لكنه توفي”.

وقال الرقيب توني جاكسون من شرطة كوينسلاند، إنها “مأساة رهيبة والأم الآن تحت رعاية الشرطة وتساعدنا في تحقيقاتنا.”

وأضاف جاكسون بأن “هذا الحادث يجب أن يكون دافعا للأمهات والآباء الذين عندهم أطفال في عربات لأن يتذكروا تحديدًا أين وضعوا العربة.”

وبدورها، ذكرت الصحف بأن “الشرطة استبعدت أي عمل إجرامي، في حين تتعامل معه على أنه حادث مؤسف”، مضيفة بأن “الأم لم تتعرض لأيّة جروح.”

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