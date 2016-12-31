دهسوا الدب بوحشية وصوّروا فعلتهم..؟!

رفع محققون روس دعوى قضائية جنائية، بعد أن صوّر رجال أنفسهم وهم يدهسون دبًّا حتى الموت بمركبتين كبيرتين في منطقة سيبيريا الروسية.

ويظهر الفيديو الذي نُشر على “يوتيوب” رجالاً في شاحنتين ثقيلتين يصرخون “اصدمه! اصدمه!” ليصدموا دباً كان يصارع للخروج من أكوام الثلوج.

الفيديو تم حذفه من يوتيوب، لكن قبل ذلك انتشر على نطاق واسع على وسائل الإعلام الروسية وأثار غضب الرأي العام.

كما قال محققون في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرق سيبيريا إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث. وقالوا إنهم يحققون فيما إذا كان الرجال مذنبين بقتل الحيوان بعد معاملته بسادية، وهي تهمة إذا ثبتت الإدانة فيها تكون عقوبتها السجن لمدة عامين أو دفع غرامة كبيرة.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئية في روسيا سيرغي دونسكوي: “ينبغي أن تكون هناك عقوبات بالسجن لمدد أكبر لمثل هذا النوع من الجرائم”.

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