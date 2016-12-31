بالصور المدن الروسية تزدان بانتظار العام الجديد

تشهد المدن الروسية موسما احتفاليا رائعا تستقبل فيه العام الجديد بطريقة مميزة من خلال تزيين وسائل النقل المختلفة لتحول المدن ووسائل النقل فيها إلى أماكن جميلة ومشرقة.

تميزت قطارات الخطوط الرئيسية لميترو الأنفاق في العاصمة موسكو بمظهر احتفالي بهيج، حيث زُينت بشكل كامل برموز “غير دينية” احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية (الاحتفال الرسمي بروسيا في موسم الأعياد).

وبالإضافة إلى روعة ميترو الأنفاق، زٌينت 3 من القطارات الكهربائية “ترامواي” بأضواء خيالية للتنقل في شوارع موسكو حتى يوم 10 يناير/كانون الثاني، نهاية العطل الرسمية في روسيا. وتحتفل المدن الروسية الأخرى أيضا بقدوم عام 2017 بتزيين وسائل النقل وتحويلها إلى مظاهر تبعث على السرور والبهجة ، كما في مدينة سان بطرسبرغ “عاصمة الثقافة الروسية”، ومدينة يكاترينبورغ التي تتميز بالبرد القارس، ولكن هذا الأمر لا يمنعها من المشاركة بالاحتفالات بطريقة مميز

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