شركة روسية بصدد تصنيع قمر صناعي لأحد البلدان العربية

ستقوم شركة “إينيرغيا” الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية بتصنيع قمر صناعي لأحد البلدان العربية.

وقال مدير عام الشركة فلاديمير سولتسيف في حديث أدلى به يوم الخميس لوكالة “تاس” الروسية:” يجب علينا أن نوقع قبل حلول العام الجديد اتفاقية تصنيع جهاز فضائي للاتصالات ، وذلك بطلب وارد من أحد البلدان العربية. ويرجح أن توقع تلك الاتفاقية اليوم أو غدا”.

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة “إينيرغيا” الروسية تقوم بتصميم وتصنيع القمر الصناعي ” EgyptSat-A ” المصري لاستشعار الأرض عن بعد الذي من شأنه أن يحل محل القمر الصناعي الروسي التصنيع “EgyptSat-2” الذي كان قد انقطع الاتصال به في أبريل/ نيسان عام 2015.

وكان ناطق باسم الشركة قد أفاد في مايو/ أيار الماضي بأن “إينيرغيا” باشرت بتصنيع القمر الصناعي المصري على حساب مبالغ التأمين للقمر الصناعي المفقود.

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