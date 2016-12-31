شقير: لانتخابات نيابية في موعدها

أقام فرع “الحزب التقدمي الإشتراكي” في بلدة صليما في المتن الأعلى، لقاء محبة لأهالي البلدة، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، حضره وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، رئيس الأركان السابق في الجيش شوقي المصري، مفوض الشؤون الداخلية في “التقدمي” هادي أبو الحسن ووكيل داخلية المتن في الحزب عصام المصري ومدير الفرع أيمن المصري والمعتمد مروان صالحة، ممثلو الأحزاب في البلدة، رئيسا رابطتي آل مصري وآل سعيد وأعضاء الهيئتين الإداريتين للرابطتين والهيئات التعليمية، وكوادر حزبية من “التقدمي” والمؤسسات الرافدة للحزب من الإتحاد النسائي ومنظمة الشباب والكشاف التقدمي، وجمع من أهالي البلدة.

وألقى مدير فرع الحزب أيمن المصري، كلمة رحب فيها بالحضور، متمنيا ان “تكون سنة خير على الوطن واللبنانيين وأهالي البلدة”. وشكر للوزير شقير حضوره “ومشاركة أهالي البلدة فرحة استقبالهم للعام الجديد”، آملا ان يوفقه الله في مهامه الجديدة.

وشكر رئيس رابطة آل المصري رياض المصري فرع “التقدمي” في البلدة، على دعوته الجامعة، آملا ان “تكون سنة خير ووفاق وإنماء على البلدة وأهلها”. ووعد بنشاطات بناءة في العام الجديد.

كذلك شكر وكيل داخلية المتن في الحزب عصام المصري، بادرة فرع صليما على هذا اللقاء، مثمنا جهود محازبي الفرع ونشاطهم، ومثنيا على “دقة ممارستهم لعملهم الحزبي مع مراعاة التنوع السياسي في البلدة واحترام جميع مكوناتها، على أسس التمسك بالعيش الواحد واحترام الرأي الآخر”.

شقير

ثم تحدث الوزير شقير، فثمن “عاليا هذا اللقاء الودي الجامع للرفاق والأهالي”، متمنيا “ان تنعم هذه البلدة التي لملمت آلامها وضمدت جراحها العميقة بعد الحرب، بسلام واستقرار دائم”، وآملا أن “يستمر انمائها كبلدة تشكل نموذجا للعيش الواحد بأفضل صورة للتنوع الطائفي والسياسي”. وشدد على أنه “مهما اختلفت التوجهات يبقى الوطن هو الحاضنة للجميع”.

وقال: “يجب أن نعمم مبادئ حقوق الإنسان. لأننا عندما نحترم الانسان وحقوقه، نحترم بعضنا البعض ونفهم ونقتنع ان الاختلاف بالرأي لا بجب ان يتحول إلى خلاف. هكذا نبني لبنان الذي نريده وطنا جامعا لأجيالنا الصاعدة التي يجب ان نزرع لها مقومات الصمود فيه، لتبنيه وتعيده منارة في الشرق بدلا من النزف المستمر بالهجرة القسرية”.

وختم متمنيا ان “يكون هذا العام سعيدا على جميع اللبنانيين، وان تكون الحكومة بعد نيلها الثقة على قدر الامال المعلقة عليها”، واعدا ب”عمل دؤوب لتحقيق أكبر قدر من المنجزات في الوقت المتاح لها قبل الانتخابات النيابية التي نتمنى ان تجري في موعدها بلا عراقيل لتنتج مجلس نواب يمثل طموحات الشعب اللبناني على تنوعه الديمغرافي ويؤمن التمثيل العادل للشرائح السياسية كافة”.

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