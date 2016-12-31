كبارة : طرابلس لن تنسى الرئيس الراسخ في وجدان أبنائها

رأى وزير العمل محمد كبارة، في تصريح لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لغياب الرئيس عمر كرامي، أن “طرابلس خسرت بغياب الرئيس عمر كرامي قامة وطنية لطالما دافعت بشراسة عنها وعن حقوقها وكرامتها وحضورها في الحياة السياسية”.

وقال “لقد كان الأفندي رحمه الله يعطي نكهة مميزة للحياة السياسية في لبنان، وكلما طال الغياب، كلما شعرنا بحجم الخسارة التي لحقت بالوطن عموما وبطرابلس خصوصا، لأننا كنا وما زلنا نحتاج الى أمثال عمر كرامي وإلى شخصيته المؤثرة والفاعلة وطنيا وعروبيا”.

وختم”إن طرابلس التي انفطرت على الوفاء لن تنسى الرئيس عمر كرامي الراسخ في وجدان أبنائها، والحاضر دائما برغم الغياب”.

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