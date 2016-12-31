توزيع مهام مجلس إدارة جمعية التربية الاسلامية

عقد مجلس ادارة “جمعية التربية الاسلامية” المشرفة على معاهد ومدارس الايمان الاسلامية في الشمال، المنتخب منه سبعة اعضاء جدد مؤخرا، اجتماعا في مركز الجمعية، لتوزيع المهام على أعضائه، وجاءت النتائج كالتالي:

الدكتور ناهد غزال رئيسا للجمعية ورئيسا للجنة العلاقات العامة، المحامي ممتاز بحري نائبا للرئيس ورئيسا للجنة الادارة والقانون، المهندس ربيع حروق أمينا للسر ورئيسا للجنة الإعلام والاعلان، منذر مسيكة أمينا للصندوق، الدكتور بسام الولي محاسبا، الدكتور منذر ضناوي رئيسا للجنة الصحية، أمين قلاوون رئيسا للجنة المالية، عبدالرحمن الذهب رئيسا للمجلس العلمي، الدكتور أحمد علوش رئيسا للجنة الثقافة والتوجيه الاسلامي، والمهندس حبيب الشامي رئيسا للجنة الأشغال.

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