صربيا تنظر في إعادة “الإلزامية” بسبب أزمة الهجرة

أعلنت وزارة الدفاع الصربية أنها تنظر في إمكانية إعادة نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، بسبب ضرورة حماية حدودها على خلفية أزمة الهجرة في أوروبا.

وفي تصريح متلفز، قال يوفان كريفوكابيتش، الناطق باسم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الصربية، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، إن فريق عمل تم تشكيله من قبل الوزارة والجيش للنظر في الوثائق الاستراتيجية جديدة ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى القوات المسلحة، وتعد إعادة نظام الخدمة الإلزامية إحدى المسائل قيد الدراسة.

وتابع كريفوكابيتش قائلا إن مشروع القرار بهذا الشأن سيحال إلى الحكومة ثم إلى البرلمان في حال موافقة الخبراء على هذا الإجراء.

وأوضح المسؤول أن القوات المسلحة الصربية تحمي 670 كلم من الحدود الوطنية بهدف منع دخول أشخاص وبضائع مهربة عبرها بطريقة غير شرعية. وأشار إلى أن القوات الصربية تواجه حاليا ضغطا شديدا في أداء مهمتها هذه، علما بأن الأراضي الصربية تمثل جزءا مما يعرف بـ”طريق البلقان” الذي يتبعه لاجئون من دول الشرق الأوسط ساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي.

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