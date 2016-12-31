القبض على 8 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في أنقرة عشية رأس السنة

أفادت وكالة “الأناضول” بأن قوات الأمن التركية ألقت، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، القبض على 8 أشخاص من أتباع تنظيم “داعش” خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بأنقرة عشية رأس السنة.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، أن “فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة رصدت تحركات الأشخاص الثمانية، الذين تأكدت من انتمائهم لتنظيم داعش، واشتبهت باستعدادهم لتنفيذ هجمات قبل رأس السنة”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الأمن نفذت عمليات دهم في عدد من المناطق بالعاصمة، وألقت القبض على الأشخاص الثمانية”، لكنها لم تحدد الموقع الدقيق الذي خطط المسلحون للقيام بهجومهم فيه.

وأشارت إلى أنه “تم العثور على وثائق خاصة بالتنظيم في الأماكن التي نفذت فيها العملية”.

وسبق أن قالت وسائل الإعلام التركية أن قوات الأمن في البلاد أوقفت 30 شخصا للاشتباه بأنهم على صلة بتنظيم “داعش” في مدينة أضنة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

