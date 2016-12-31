العبادي: عملية استعادة الموصل دخلت مرحلة الحسم وتسير وفق ما هو مخطط لها

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، أن عمليات “قادمون يا نينوى” دخلت مرحلة الحسم، مؤكدا أنها تسير بحسب المخطط لها.

وجاء تصريح العبادي خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة، حيث اجتمع بالقادة الأمنيين والعسكريين، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وفي اليوم الثالث من انطلاق المرحلة الثانية من معركة الموصل، أعلنت القوات العراقية تحرير منطقة العركوب شمال حي الحدباء وحي القدس الثانية في المدينة من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله: “قطعات المحور الشمالي حررت منطقة العركوب شمال حي الحدباء، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

كما أعلن يار الله أن جهاز مكافحة الإرهاب استعاد حي القدس الثانية الواقع في الجانب الأيسر من الموصل.

وأضاف قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق الركن رائد شاكر جودت، أن قواته قتلت 25 من مسلحي “داعش”، فيما تواصل تقدمها في مناطق جديدة المفتي، على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مركز مدينة الموصل، والانتصار وفلسطين وسومر، على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق المركز، في الساحل الأيسر.

إلى ذلك، تحدثت مصادر أمنية عراقية عن مقتل ما يسمى بأمير حرب “داعش”، المدعو “سالم ناصر سليمان” والملقب بـ”أبي هاجر”، جراء المعارك شرق الموصل والذي نصبه التنظيم قبل أسابيع، وذلك بعد هروب أبرز قادة التنظيم من الساحل الأيسر من الموصل.

وكان الجيش العراقي أعلن، الخميس، بدء المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وقد استعادت قوات عراقية منذ انطلاق عملية الموصل، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ربع مساحة المدينة آخر معقل كبير لمسلحي “داعش” في العراق، لكن تقدمها كان بطيئا.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي سبق أن تعهد باسترداد الموصل قبل نهاية العام، قد صرح منذ أيام بأن هزيمة التنظيم في العراق تحتاج ثلاثة أشهر أخرى.

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