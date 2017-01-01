مصدر ميداني: سلاح الجو في الجيش السوري يستهدف تجمعات لتنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة أدى لمقتل عدد منهم وتدمير آليات مزودة برشاشات ثقيلة للتنظيم

1 يناير, 2017 - 1:41 مساءً
1 يناير, 2017
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