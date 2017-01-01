تنسيقيات:مسلحون مجهولون يعتقلون عدداً من مسلحي “فيلق الشام” ويصادروا سلاحهم وبيك آب وسيارة أخرى لهم في قرية كفتين في ريف إدلب الشمالي، ويقتادونهم إلى جهة مجهولة.

1 يناير, 2017 - 1:47 مساءً
1 يناير, 2017
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