رصد : اصابة شخص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لـِ”حركة أحرار الشام” قرب بلدة “التح” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

1 يناير, 2017 - 1:49 مساءً
1 يناير, 2017
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