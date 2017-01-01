مصدر ميداني:مقتل العديد من مسلحي “داعش” خلال مواجهات مع الجيش السوري على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وتدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لهم

1 يناير, 2017 - 1:54 مساءً
1 يناير, 2017
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