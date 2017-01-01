ماذا قال الحريري عن هجوم اسطنبول.. ؟!

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تفاصيل الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية، وأدى إلى وقوع ضحايا بينهم عدد من المواطنين اللبنانيين.

وقال في تصريح تعقيبا على الحادث: “إنني على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك للوقوف عَلى تفاصيل الجريمة وأوضاع اللبنانيين الذين كانوا في المكان الذي استهدفه الهجوم”.

وأضاف: “هناك توجيهات مباشرة للجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة الجرحى وإعادتهم سالمين”.

وقال: “نحن أمام حلقة جديدة من حلقات الارهاب التي تجتاح الدول والمجتمعات، ولا بد من تضافر كل الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها”.

وختم: “أن الحكومة اللبنانية تجدد في هذا اليوم تضامنها مع الشعب التركي وقيادته، وتعبر عن تعاطفها الشديد مع أهالي الضحايا من كل الجنسيات، لا سيما مع أهلنا الذين إصابهم الهجوم الارهابي، والذين يترقبون عودة أبنائهم سالمين باذن الله”.

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