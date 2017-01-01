حقيقة ماحدث في طرطوس ليلة رأس السنة

وفي تفاصيل الحادثة أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز عن اشتباه دورية أمنية بشخصين يرتديان الزي العسكري حيث قامت الدورية بتوقيفها للنظر في أمريهما فبادر الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما بحزامين ناسفين مما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدورية وانفجار سيارة كانت بالقرب من الحادثة إضافة إلى جرح بعض المارة على الكورنيش أثناء وقوع الحادثة.

من جهتها أكدت الجهات الرسمية عبر تصريح جاء على لسان محافظ مدينة طرطوس عن وقوع عمل إرهابي على الكورنيش البحري ناجم عن قيام إرهابيين إثنين بتفجير نفسيهما ومؤكدا أن الجهات المختصة حالياً تعمل على التحقيق في الموضوع للكشف عن الجناة الذين خططوا لهذا الاعتداء الإرهابي.

إلى ذلك قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بتفقد مكان الاعتداء الإرهابي حيث أكد أن يقظة الجهات المختصة ومتابعتها الدائمة حالت دون وصول الإرهابيين الانتحاريين إلى أماكن مزدحمة وبالتالي إنقاذ أرواح المدنيين.