مصدر ميداني: خرج مايقارب 1300 شخصاً من مدنيي قرى بردى باتجاه منطقة الروضة في ريف دمشق منذ يوم أمس حتى الآن هربا من ممارسات “جبهة النصرة” الإرهابية

1 يناير, 2017 - 2:39 مساءً
1 يناير, 2017
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