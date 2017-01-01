لمن يعرفه.. لبناني مفقود في هجوم اسطنبول

وكأن قدر اللبناني أن تلاحقه الكوارث أينما حلّ، فليلة رأس السنة الاحتفالية، فيما كانت أجواء البهجة والفرح تعم أنحاء العالم، كانت ليلة قاسية ودامية ومفجعة مرت على اسطنبول، بعد الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في المدينة والذي أوقع إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

ولكن القدر شاء إن يكون من بين رواد هذا الملهى لحظة وقوع الهجوم، شاب لبناني يدعى الياس خليل ورديني، والذي كان يحتفل ورفاقه بليلة رأس السنة.

وبحسب المعلومات، فإن الياس مفقود حتى الساعة ولم يتم العثور عليه، فيما جُرح عدد من أصحابه خلال الهجوم أما البعض الآخر فلم يصب بأي أذى.

عائلة ورديني تناشد من يعرف عن ولدها أي خبر أو في حال رآه، بأن يتواصل معها على الرقم التالي ” 03204310″.

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