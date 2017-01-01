الميدان السوري في ريف حمص

قامت الميليشيات المسلحة المتواجدة في ريف حمص بإستهداف حواجز الجيش السوري المحيطة ب قريتي قرمص ومريمين بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة كما سقطت عدّة قذائف هاون بمحيط أكراد الداسنية وقنية العاصي مصدرها الميليشيات المسلحة المتمركزة في قرية جوالك بريف حمص الشمالي دون وقوع أضرار مما استدعى رد الجيش على مصادر النيران باسستهداف مناطق للمسلحين بمحيط الطيبة الغربية وكفرلاها وبرج قاعي إضافة إلى مصادر القذائف من جوالك

وفي سياق متصل مصدر عسكري للحدث نيوز أفاد عن استهداف تجمعات وتحركات “تنظيم داعش” في عرشونة-شرق تياس-شرق المحطة الرابعة -بئر الفواعرة-محيط قصر الحير-شرق القريتين في ريف حمص الشرقي مما أدى إلى مقتل عشرات المسلحين وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات وبلدوزر.

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