هجوم على سجن في البحرين ومقتل شرطي وفرار محكومين في قضايا إرهاب

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مجموعة إرهابية هاجمت سجنا في منطقة “جو” ما أدى إلى مقتل شرطي أثناء تصديه لهم، وفرار سجناء محكومين في قضايا إرهاب.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية كثفت أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في هذا الحادث، وكذلك على المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وذكرت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن سجن “جو” تعرض لـ”عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح، وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية”.

الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

ويقبع آلاف السجناء البحرينيين في السجن بتهم تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وهجمات مسلحة على قوات أمن في المملكة.

وتعتبر هذه هي العملية المسلحة الأولى من نوعها التي تستهدف السجون في البحرين، تم على أثرها فرار مساجين.

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