ماذا فعل مدنيو وادي بردى؟وماذا فعل الجيش السوري؟

تمكن مايقارب 1300 شخصاً من مدنيي قرى بردى بالخروج باتجاه منطقة الروضة في ريف دمشق منذ يوم أمس وحتى الآن، هرباً من ارهاب مسلحي “جبهة النصرة” الذين يرفضون التسوية في منطقة وادي بردى ويهددون بتدمير نبع الفيجة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز عن بدء خروج مجموعات من مدنيي قرى وادي بردى منذ مساء أول أمس هاربين من الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة النصرة والمعروفة ب”إتحاد التحالف الثلاثي” حيث قام عناصر من الجيش السوري والهلال الأحمر السوري باستقبالهم ونقل قسم منهم إلى ضاحية قدسيا والديماس في حين يتم تأمين الحاجات اللازمة لهم من مراكز ايواء وطبابة ومواد غذائية ومحروقات للتدفئة وغيرها من الأمور المحتاجين لها.

بدوره أكد المصدر على إحراز الجيش السوري تقدما بإتجاه نبع الفيجة و مقتل عدد من عناصر “جبهة النصرة” وإصابة آخرين إثر استهداف الجيش السوري مجموعة منهم باﻷمس في محور تلال ايبرا-الفيجة في منطقة وادي بردى بعد اعتدائها على إحدى نقاط الجيش.

وموضحا أن كل جهود التسوية لاتزال معطلة حتى الآن بسبب رفض المسلحين المتواجدين في المنطقة وعلى رأسهم “جبهة النصرة”،

إلى ذلك نفى الإعلام الحربي باﻷمس الأنباء التي تتحدث عن استشهاد أحد عناصر حزب الله في منطقة وادي بردى بريف دمشق، مؤكدا أن كل ما يشاع هو عار من الصحة جملة وتفصيلا.

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