طائرة حربية تسقط عن طريق الخطأ صواريخ وطوربيدا في البحر

أسقطت طائرة حربية تابعة للبحرية الكورية الجنوبية طوربيدا وصواريخ مضادة للسفن، حسبما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الأحد 1 يناير/كانون الثاني.

وأوضحت الوكالة أن طائرة استطلاع بحري من طراز “Lockheed P-3CK” أسقطت اليوم عن طريق الخطأ 3 صواريخ “هاربون”، وطوربيدا، إضافة إلى عدة قنابل في بحر اليابان على بعد 40 ميلا شرق إقليم يانغ يانغ على الساحل الشمالي الشرقي من البلاد.

وأضافت الوكالة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضرر أو تفجير، بالرغم من وجود قارب صيد في المنطقة .

من جهته أفاد مصدر عسكري في الجيش الكوري الجنوبي بأن الحادث وقع عندما ضغط أحد أفراد طاقم الطائرة بالخطأ على زر “الإسقاط الطارئ للأسلحة” بينما كانت في مهمة روتينية في المنطقة.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إنقاذ إلى مكان الحادث بغية انتشال الأسلحة من تحت الماء.

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