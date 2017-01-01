مصدر ميداني: سلاح الجو السوري يستهدف مواقع ” داعش” في قرية حمادي عمر بريف حماه الشرقي ويوقع إصابات مباشرة

1 يناير, 2017 - 3:50 مساءً
1 يناير, 2017
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