ماذا نقل وليد المعلم إلى إيران؟

التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران اليوم مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

حيث أكد المعلم خلال تصريح له عقب اللقاء على” أهمية التنسيق والتشاور المشترك مع إيران وروسيا في تحقيق انتصار حلب وتحقيق الانتصارات في كامل ربوع سورية”، مؤكداً أن انتصار وتحرير مدينة حلب من يد الإرهابيين هو انتصار مشترك لسورية وإيران.

وأعرب المعلم عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيران إلى سورية وقال: “نقلت امتنان الشعب السوري والقيادة إلى السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران وإلى القيادة الإيرانية على الدعم الذي تقدمه إلى سورية في مختلف المجالات”.

من جانبه أكد ولايتي أن انتصار حلب هو انتصار كبير لجبهة المقاومة وأن الجميع يعترف بهذا الأمر.

وشدد ولايتي على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية مؤكداً ضرورة إجراء الحوار السوري السوري دون أي تدخل خارجي.

ولفت ولايتي إلى التعاون والتنسيق الثلاثي الإيراني السوري الروسي لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية والمنطقة وقال: “آمل أن يعتبر الأصدقاء السوريون إيران بيتهم الثاني.. وكما كان لإيران علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع سورية في الماضي بدأت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ستستمر هذه العلاقات في المستقبل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

