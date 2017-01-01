وهاب يكشف عن مضمون رسالته للسيد نصر الله

أعرب رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عن ثقته الكاملة بـ”أن “حزب الله” سيحفظ الحلفاء كما فعل في مراحل سابقة صعبة”.

وفي كلام له خلال استقباله وفودا شعبية، لفت وهاب إلى الرسالة التي وجهها منذ يومين إلى أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله والتي تناولت قانون الإنتخاب، موضحاً أنه “ليس القصد منها وكأن “حزب الله” يحاول ترك حلفائه في قانون الإنتخاب، بل المقصود في الكلام بأن هناك ضغطاً أيضاً من قبل الحلفاء على “حزب الله” بما يتعلق بقانون الإنتخاب، ولا أحد يعتقد بعدم وجود ضغط مقابل على الحزب من حلفائه الرافضين أي قانون للإنتخاب إلا النسبية”، مشيرا الى انه “ضمن فريق 8 آذار هناك من يرفض بالمطلق أي فكرة لنهب أو سرقة قانون إنتخاب يتحدث عن نصف أكثري ونصف نسبي”، متسائلاً هل يفهمون هذا القانون الذي يتحدثون فيه؟ وكيف سيفهمونه الى اللبنانيين؟ حتى الآن لم يفهم أحد هذا القانون كيف نصف أكثري ونصف نسبي؟، مؤكدا “وجود محاولات احتيالية للإستمرار في الإمساك بالبلد ونهبه”.

وأعرب وهاب عن ثقته بـ”أن الرئيس ميشال عون سيستمر في أفكاره الإصلاحية وسيسعى لتطبيقها”، مؤكدا أن “الرئاسة لن تغير فيه شيئا بل ستزيده إصرارا على تطبيق كل ما كان يؤمن به”، مشددا علة ان “أي مشروع لا يشمل النسبية الكاملة هو مشروع نهب جديد للبنان”.

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