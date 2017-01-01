الجيش السوري يستهدف مواقع “داعش” على الجبهات

تمكنت وحدات من الجيش السوري من القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم “داعش” في اشتباكات معهم على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور .

مصادر خاصة للحدث نيوز أكدت عن استهداف الجيش السوري لمواقع “تنظيم داعش” وتحصيناتهم أسفر عن تدمير منصات إطلاق صورايخ ومواقه تحصيناتهم في الصناعة والجبيلية .

كما كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي حيث وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.

هذا وقد قام سلاح الجو السوري بإستهداف مواقع ” داعش” في قرية حمادي عمر بريف حماه الشرقي ويوقع إصابات مباشرة ببن صفوفهم

يجدر بالذكر أن الجيش السوري تمكن أول أمس من إعادة الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة الواقعة جنوب مطار التيفور غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم وذلك بعد يوم من سيطرتها على التلال المحيطة بالقرية وتكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والآليات.