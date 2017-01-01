اعتقال طيار ثمل نام في مقصورة القيادة في كندا

اعتقلت شرطة مدينة كالغاري الكندية السبت 31 ديسمبر/كانون الأول قبطانا لطائرة ركاب، نام تحت تأثير الكحول في مقصورة القيادة قبل دقائق من موعد الإقلاع.

وأفادت صحيفة “نايشنال بوست” الكندية أن السلوك الغريب لقبضان طائرة “بوينغ” المتوجهة من كالغاري إلى مدينة كانكون المكسيكية والتابعة لشركة “سان وينغ” استدعى شبهات أفراد الطاقم الآخرين وموظفي المطار، وهم طالبوا باستبدال القبطان الثمل، كما اتضح لاحقا، بطيار آخر.

وأشار نتائج الاختبار الطبي الذي تعرض له القبطان أن مستوى الكحول في دمه تجاوز 3 مرات ما تسمح به المعايير السارية.

وأكد ممثل الشركة صدقية هذه الأنباء مضيفا أنه كان على متن الطائرة 99 راكبا.

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