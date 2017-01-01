محافظ النجف: تم قتل جميع الارهابيين والوضع تحت السيطرة

وقال المحافظ لؤي الياسري في حديث لـ السومرية نيوز ان “القوات الامنية تمكنت من قتل جميع الارهابيين اللذين هاجموا سيطرة ناحية القادسية 70 كيلو جنوب غرب محافظة النجف”.

وأضاف الياسري ان “الوضع الامني في المنطقة تحت السيطرة”.

يذكر ان عددا من المسلحين المجهولين هاجموا، اليوم الاحد، سيطرة امنية في ناحية القادسية بمحافظة النجف الاشرف، وسط انباء عن اصابة عدد من الاشخاص بينهم عناصر شرطة.