المفتي حسون:سورية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام والتعايش بين جميع مكونات الشعب السوري والدفاع عن التعايش المشترك في سورية هو أكبر رد على من يحمل السلاح ويقتل ويدمر في الوطن

1 يناير, 2017 - 4:22 مساءً
1 يناير, 2017
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