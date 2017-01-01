ماهي هدية روسيا للشعب السوري في العام الجديد؟

قامت وزارة الطوارئ الروسية بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإهداء مستشفى متنقل إلى سورية تم نصبه في مدينة حلب في وقت سابق.

ونقلت “روسيا اليوم” عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان إن المستشفى الذي يضم 38 قسما مختلفا، بينها غرف للعمليات الجراحة، والعناية المشددة، تم إهداؤه للجانب السوري مع كافة المعدات والأدوية.

وذكر البيان أن المستشقى يستطيع استقبال نحو 300 شخص من المحتاجين إلى المساعدة الطبية المختصة.

وأضاف البيان أن ألف و500 مواطن سوري، 70% منهم أطفال ونساء، تقدموا إلى الأطباء الروس بغية تلقي المساعدة الطبية المختصة.

يشار إلى أن المستشفى الذي نشرته وزارة الطوارئ الروسية في حلب يحتل أحد المراكز الطبية الثلاثة الأولى في قائمة المستشفيات التي تنشئها منظمة الصحة العالمية من أجل العمل في المناطق المنكوبة.

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