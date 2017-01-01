أفغانستان.. مقتل نحو 50 مسلحا على يد الجيش خلال 24 ساعة

1 يناير, 2017 - 4:21 مساءً المصدر: وكالات
أفغانستان.. مقتل نحو 50 مسلحا على يد الجيش خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، مساء السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، أن 49 مسلحا على الأقل قتلوا على يد العسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في البيان أن أحد القادة الميدانيين لحركة طالبان المتشددة قتل أثناء العمليات التي خاضها الجنود الأفغان، بدعم من الطيران الحربي والمدفعية، في ولاية فراه غربي أفغانستان، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 20 مسلحا وإلقاء القبض على 10 آخرين.

وشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وسط تصاعد وتيرة هجمات طالبان على مدن كبرى، بعد نجاح الحركة في بسط سيطرتها على مساحات واسعة في أرياف البلاد، إلى جانب تنامي حضور تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي.

المصدر: وكالات
1 يناير, 2017
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