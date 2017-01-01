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رصد:المجموعات المسلّحة تقوم بفك سكة القطار الواقعة بين محطة “محمبل” ومحطة “بشمارون” في ريف إدلب، وتقوم بشحنها إلى تركيا لبيعها بأسعار رخيصة.
1 يناير, 2017
- 4:29 مساءً
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1 يناير, 2017
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