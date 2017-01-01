مصدر ميداني:الطيران السوري يستهدف بعدة غارات تجمعات ومراكز مسلحي داعش في البانوراما جنوب مدينة دير الزور وفي جبال ثردة جنوب شرقها ومحيط المطار جنوبها

1 يناير, 2017 - 4:43 مساءً

 

1 يناير, 2017
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